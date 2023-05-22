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Пошуковим групам вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти бійців
Пошуковим групам вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти бійців (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183312-poshukovym-grupam-vdalosya-znayty-50-til-znyklyh-bezvisty-biyciv-foto.htmlРакурс
За останній місяць пошуковим групам уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти українців. Їх знайшли у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
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Ексклюзивні кадри надав командир пошукових груп у цих регіонах Олексій Юков.
Фото зробили на деокупованих територіях під час відпрацювання локацій імовірних поховань. Лише за минулий місяць пошуковцям вдалося підняти п’ятдесят тіл.
В уповноваженого нагадали: якщо вам відомо про ймовірні місця поховання, повідомляйте на гарячі лінії Уповноваженого в будні за телефоном: 0 800 339 247, у вихідні можна надіслати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896−04−21.
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