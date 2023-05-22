МАГАТЕ шокировано очередным отключением тока на ЗАЭС – станция работает без запасной линии

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МАГАТЕ стривожено черговим відключенням електрики на окупованій російськими військовими Запорізькій АЕС.

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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаль Маріано Ґроссі висловив крайнє занепокоєння у зв’язку з черговим відключенням від електромережі ЗАЕС.

Єдина зовнішня лінія електропередач відключилася 22 травня близько пів на шосту ранку за місцевим часом, і на відновлення подачі електроенергії знадобилося понад п’ять годин.

Гроссі зазначив, що з початку військового конфлікту в Україні ця найбільша в Європі АЕС вже всьоме відключається від національної електромережі, тому доводиться включати аварійні дизельні електрогенератори для охолодження реакторів та забезпечення безпечного функціонування всіх систем.

Відключення сьогодні вранці всіх зовнішніх джерел електроенергії демонструє вразливішу ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, — заявив Гроссі. — Як я вже не раз казав, це не може продовжуватися, ми граємо з вогнем. Ми повинні діяти прямо зараз, щоб уникнути більш ніж реальної небезпеки ядерної аварії в Європі з усіма наслідками для громадськості та навколишнього середовища".

На ЗАЕС не залишилося жодної діючої запасної лінії електропередач з того часу, як остання така лінія на правому березі Дніпра була пошкоджена 1 березня. Її досі не вдалося відновити, тож АЕС змушена покладатися на резервні дизель-електрогенератори.

За словами Гроссі, це призвело до створення безпрецедентної та вкрай небезпечної ситуації, коли під загрозу поставлено ядерну безпеку АЕС.

У зв’язку з цим генеральний директор МАГАТЕ закликає докласти максимальних зусиль до відновлення резервних ліній електропередач і знову зажадав допустити співробітників МАГАТЕ на сусідню Запорізьку ТЕЦ, де знаходиться підстанція, яка раніше постачала електрику АЕС. Вони не можуть потрапити туди, попри багаторазові обіцянки «Росатома».