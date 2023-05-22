SpaceX отправила на МКС женщину-командира и трех туристов – кто в экипаже

https://racurs.ua/n183316-spacex-otpravila-na-mks-jenschinu-komandira-i-treh-turistov-kto-v-ekipaje.html

Ракурс

На Міжнародну космічну станцію (МКС) вирушив другий комерційний рейс Приватним космічним кораблем вперше командує жінка, на борту перша в історії астронавтка із Саудівської Аравії.

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У ніч на 22 травня з космодрому на острові Меррітт (штат Флорида) стартувала ракета-носій «Фалькон 9» з кораблем «Крю Дрегон», який отримав власне ім’я «Фрідом». На Міжнародну космічну станцію (МКС) вирушив екіпаж із чотирьох астронавтів.

Незвичайний у цій місії насамперед її комерційний характер: астронавтів на МКС тепер доставляє не «Роскосмос» чи NASA (і навіть не SpaceX Ілона Маска, яка виступає тут лише у ролі підрядника), а приватна компанія Axiom Space. Це вже друга її космічна місія. Перший для неї політ на МКС відбувся майже рівно рік тому і проходив з 8 по 25 квітня 2022 року.

На вимогу NASA, очолити команду мав професійний астронавт, який мав досвід космічних польотів на МКС. У результаті першою в історії жінкою-командиром приватного космічного корабля стала Пеггі Уітсон, колишня астронавтка NASA, рекордсменка з сумарного перебування в космосі серед усіх американців і жінок (665 днів). У 2007 році на МКС вона стала першою в історії жінкою-командиром експедиції на орбітальній станції. Закінчивши роботу в NASA у 2018 році, Вітсон перейшла на роботу в Axiom Space.

Крім неї, у складі нинішньої місії:

Пілот корабля Джон Шефнер, бізнесмен і льотчик. Єдиний учасник, який самостійно оплатив політ у космос у складі місії (вартість не розголошувалась);

Спеціаліст польоту номер один, Алі аль-Карні — льотчик-винищувач Королівських військово-повітряних сил Саудівської Аравії;

Спеціаліст польоту номер два, Райяна Барнаві — перша жінка-астронавтка з Саудівської Аравії, біолог дослідницької лабораторії Спеціалізованої лікарні та дослідницького центру короля Фейсалав Ер-Ріяде. Займається вивченням раку молочної залози та ракових стовбурових клітин.

Це другий політ громадян Саудівської Аравії у космос, який проходить майже через 40 років після того, як у 1985 році на шатлі «Діскавері» на орбіту вирушив принц цієї країни та льотчик Султан бен Сальман.

Райяна Барнаві та Алі аль-Карні були відібрані Комісією з космічних досліджень Саудівської Аравії, уряд країни сплатив їхню місію.

Цікаво, що на МКС зараз вже є арабський астронавт — Султан аль-Нейаді з Об'єднаних Арабських Еміратів. За угодою з NASA, він пройшов підготовку астронавта в США, у березні 2023 року полетів на МКС на кораблі «Крю Дрегон» у складі американського екіпажу і проведе там півроку.

Експедицію Axiom Space не можна назвати повністю туристичною: екіпаж проведе понад 20 біологічних, медичних, фізико-технологічних та освітніх експериментів, 14 із них — під керівництвом саудівських учених.

Поки що у компанії немає власних відсіків на МКС, тож цього разу й у найближчі роки екіпажі користуватимуться наявним науковим обладнанням та ресурсами. Але після 2025 року компанія побудує в американській частині МКС комерційний сегмент, який у майбутньому, після зведення основної станції з орбіти, стане окремою орбітальною станцією.

Крім польотів на низьку орбіту компанія Axiom Space бере участь у місячній програмі США як розробник місячних скафандрів для програми «Артеміда». Прототип скафандра Axiom Extravehicular MobilityUnit (AxEMU) було представлено ЗМІ 15 березня цього року.

Після того, як корабель «Фрідом» опиниться на навколоземній орбіті, кількість космонавтів і астронавтів, які здійснили орбітальні польоти за всю космічну еру, досягне 600 осіб. І якщо все піде за планом, наприкінці травня буде ще й встановлений новий рекорд з одночасного перебування людей у космосі — 17 осіб. На МКС буде 11 космонавтів та астронавтів, на китайській орбітальній станції ще шість. Наразі рекорд — 14 осіб. Його встановили 16 вересня 2021 року.

Очікується, що експедиція Axiom-2 проведе на борту МКС вісім днів, після чого в Атлантичному океані приводниться біля узбережжя тієї ж Флориди.