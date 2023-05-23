Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ контролируют определенные объекты и частный сектор в Бахмуте, продолжается борьба за господствующие высоты

ВСУ контролируют определенные объекты и частный сектор в Бахмуте, продолжается борьба за господствующие высоты (КАРТА, ВИДЕО)

23 мая 2023, 09:05
999

ЗСУ контролюють певні об'єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти на флангах. Окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль.


.

Про це повідомили 22 травня в Міноборони України.

Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги, — так коментував бої за Бахмут командувач Сухопутних сил генерал Олександр Сирський.

Українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від міста. Окупаційні сили здійснили кілька невдалих наземних атак поблизу міста, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої за Бахмут, карта - ISW

Бої за Бахмут, карта - ISW

The New York Times з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут. Кадри було зроблено 19 травня 2023 року.

Бахмут знищений. Багато життів й будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл. У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", — пише американська газета.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров