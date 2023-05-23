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ВСУ контролируют определенные объекты и частный сектор в Бахмуте, продолжается борьба за господствующие высоты
ВСУ контролируют определенные объекты и частный сектор в Бахмуте, продолжается борьба за господствующие высоты (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n183322-vsu-kontroliruut-opredelennye-obekty-i-chastnyy-sektor-v-bahmute-prodoljaetsya-borba.htmlРакурс
ЗСУ контролюють певні об'єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти на флангах. Окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль.
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Про це повідомили 22 травня в Міноборони України.
Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги, — так коментував бої за Бахмут командувач Сухопутних сил генерал Олександр Сирський.
Українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від міста. Окупаційні сили здійснили кілька невдалих наземних атак поблизу міста, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
The New York Times з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут. Кадри було зроблено 19 травня 2023 року.
Бахмут знищений. Багато життів й будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл. У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", — пише американська газета.
Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJpic.twitter.com/sUiFfa5YOT
— The New York Times (@nytimes) May 22, 2023
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