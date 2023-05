ЗСУ контролюють певні об'єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти на флангах. Окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль.

.

Про це повідомили 22 травня в Міноборони України.

Українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від міста. Окупаційні сили здійснили кілька невдалих наземних атак поблизу міста, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

The New York Times з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут. Кадри було зроблено 19 травня 2023 року.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJpic.twitter.com/sUiFfa5YOT

— The New York Times (@nytimes) May 22, 2023