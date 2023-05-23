ЗСУ контролюють певні об’єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти

https://racurs.ua/ua/n183322-zsu-kontroluut-pevni-obiekty-ta-pryvatnyy-sektor-u-bahmuti-tryvaie-borotba-za-panivni-vysoty.html

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ЗСУ контролюють певні об'єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти на флангах. Окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль.

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Про це повідомили 22 травня в Міноборони України.

Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги, — так коментував бої за Бахмут командувач Сухопутних сил генерал Олександр Сирський.

Українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від міста. Окупаційні сили здійснили кілька невдалих наземних атак поблизу міста, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

The New York Times з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут. Кадри було зроблено 19 травня 2023 року.

Бахмут знищений. Багато життів й будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл. У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", — пише американська газета.