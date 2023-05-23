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В Белгородской области внезапно отменили контртеррористическую операцию – детали
В Белгородской области внезапно отменили контртеррористическую операцию — деталиhttps://racurs.ua/n183347-v-belgorodskoy-oblasti-vnezapno-otmenili-kontrterroristicheskuu-operaciu-detali.htmlРакурс
У Бєлгородській області раптово скасували режим контртерористичної операції. Про це заявив 23 травня губернатор Гладков. Причини такого рішення влада не прокоментувала. Також невідомо, коли жителі, які виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок. Загалом про поточну ситуацію в прикордонних регіонах російської області губернатор рф нічого не сказав.
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Водночас у прес-службі легіону «Свобода росії» зазначили для ЗМІ, що їхня операція триває, а добровольцям навіть вдалося знищити мотострілецьку роту. Однак доказів цього немає. Речник Головного управління розвідки Юсов у коментарі «Суспільному» сьогодні зауважив, що операція легіону та «російського добровольчого корпусу» (РДК) на території рф продовжується.
Раніше міноборони росії стверджувало, що російські добровольчі загони легіону «Свобода росії» та «РДК» в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені». Нібито знищено понад 70 бійців, чотири бронемашини та п’ять пікапів.
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