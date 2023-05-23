В беларусь депортировали свыше 2 тысяч украинских детей — оппозиция

https://racurs.ua/n183346-v-belarus-deportirovali-svyshe-2-tysyach-ukrainskih-detey-oppoziciya.html

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Білоруська опозиція у вигнанні стверджує, що режим самопроголошеного президента білорусі, маріонетки кремля олександра лукашенка причетний до воєнного злочину росії проти українських дітей. Про це пише видання Sky News із посиланням на доповідь.

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З початку повномасштабного вторгнення росії з України в білорусь депортували 2 тис. 150 українських дітей. Серед них діти-сироти віком від шести до 15 років. Згідно з доповіддю, діти були вивезені у так звані табори відпочинку і санаторії.

Україні достеменно відомі дані майже 20 тис. дітей, яких було вивезено до росії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що москва фабрикує судові справи, аби не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитись.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт воєнного злочинця володимира путіна та уповноваженої з прав дитини у рф марії львової-бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації населення (дітей).