Нарушение в финансировании «Слуги народа» выявило НАПК

Выявлены нарушения в финансировании партии «Слуга народа», фото: Wikimedia Commons

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії «Слуга народу».

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що йдеться про грошові внески від трьох фізичних осіб, котрі перерахували на рахунок партії загалом 2 млн 896 тис. грн (були зроблені внески на суми 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн).

Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі, — вказано в повідомленні.

Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії, — зазначають у НАЗК.

В антикорупційному агентстві наголошують, що законодавство забороняє здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом. Тож НАЗК надіслало відповідну інформацію до поліції для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу.