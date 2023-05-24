Организатора прокремлевских провокаций задержали в Киеве, фото: СБУ

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У Києві СБУ нейтралізувала підривну антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні «акції протесту».

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Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Фігурантом є заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України, — вказано в повідомленні.

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни, — зазначають у спецслужбі. — Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь», який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Крім того, після початку повномасштабного російського вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва рф і виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків за адресою проживання зловмисника було виявлено:

комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників), йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав блогеру запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.