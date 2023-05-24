Задачи для истребителей F-16 в Украине назвали в ВСУ. Фото:

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Ракурс

Головне завдання винищувачів F-16 в Україні — це завоювання переваги в повітрі та покриття територію, куди не дістають наземні системи української ППО.

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Зараз авіація країни-агресора рф переважає українську за кількістю та технологіями. А сучасні західні винищувачі дозволять перекрити ті регіони, де є прогалини. Наземні системи протиповітряної оборони перекриватимуть стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. А далі працюватимуть мобільні групи та F-16. Про це 24 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет, бо тут необхідні ЗРК Patriot та Samp-T. Однак літаки будуть захищати повітряний простір України від крилатих ракет як Х-101, «Калібр» та дронів-камікадзе типу «Шахед».

Він буде це робити ефективно. Також він буде завойовувати перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями, — зазначив Ігнат.

За його словами, перевага у повітрі на окупованих територіях — це дійсно ключове питання, яке дозволить успішно вести й наступальні, і оборонні дії.

Тим часом NRK повідомило, що міністра оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив про те, що уряд країни підтримає навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 23 травня міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що на поставку винищувачів F-16 в Україну піде «у найкращому випадку кілька місяців». Він вважає це хорошим розвитком подій, оскільки навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16 може тривати до п’яти місяців.

Джерело: NRK