Токаев в Москве публично отмежевался от союзного государства россии и беларуси

https://racurs.ua/n183391-tokaev-v-moskve-publichno-otmejevalsya-ot-souznogo-gosudarstva-rossii-i-belarusi.html

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на форумі в Москві, заявив, що в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) існує союзна держава росії та білорусі, але також є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією.

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Ми маємо в ЄАЕС союзну державу, тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент, або феномен, як хочете, — створення держави за формулою «дві країни — одна держава» з єдиною політичною, юридичною, військовою, економічною, валютною, культурною, гуманітарний простір. З єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом, я перепрошую, і навіть ядерна зброя одна на двох зараз, — заявив Токаєв на засіданні Євразійського економічного форуму в Москві.

Водночас Токаєв зазначив, що в ЄАЕС також є і «інший рівень інтеграції», представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією.

З цією реальністю нам треба зважати. Як ми працюватимемо за цих умов — це питання концептуальне. Я думаю, нам потрібно обговорити цю проблему, — сказав президент Казахстану.

Влітку 2022 року, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Токаєв назвав придумані московитами у 2014 році лнр та днр «квазідержавними територіями», а також додав, що Казахстан не визнає їхньої незалежності, як не визнає незалежності Абхазії та Південної Осетії.