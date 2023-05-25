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Токаєв у Москві публічно відмежувався від союзної держави росії та білорусі
Токаєв у Москві публічно відмежувався від союзної держави росії та білорусіhttps://racurs.ua/ua/n183391-tokaiev-u-moskvi-publichno-vidmejuvavsya-vid-souznoyi-derjavy-rosiyi-ta-bilorusi.htmlРакурс
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на форумі в Москві, заявив, що в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) існує союзна держава росії та білорусі, але також є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією.
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Ми маємо в ЄАЕС союзну державу, тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент, або феномен, як хочете, — створення держави за формулою «дві країни — одна держава» з єдиною політичною, юридичною, військовою, економічною, валютною, культурною, гуманітарний простір. З єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом, я перепрошую, і навіть ядерна зброя одна на двох зараз, — заявив Токаєв на засіданні Євразійського економічного форуму в Москві.
Водночас Токаєв зазначив, що в ЄАЕС також є і «інший рівень інтеграції», представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією.
З цією реальністю нам треба зважати. Як ми працюватимемо за цих умов — це питання концептуальне. Я думаю, нам потрібно обговорити цю проблему, — сказав президент Казахстану.
Влітку 2022 року, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Токаєв назвав придумані московитами у 2014 році лнр та днр «квазідержавними територіями», а також додав, що Казахстан не визнає їхньої незалежності, як не визнає незалежності Абхазії та Південної Осетії.
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