Российский корабль «Иван Хурс». Фото:

https://racurs.ua/n183422-morskoy-dron-nanes-udar-po-noveyshemu-korablu-rf-ivan-hurs-video.html

Ракурс

Відео атаки на російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» у Чорному морі з’явилося в мережі.

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На кадрах можна побачити, як один морський безпілотник підбив російський унікальний корабель. Про це 25 травня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

А Telegram-канал «Кордон 91» інформує, що морські дрони Головного управління розвідки таки підбили російський розвідник «Іван Хурс», корабель зазнав ушкоджень. У судно поцілив щонайменше один із дронів.

Як відомо, «Іван Хурс» — це перше російське серійне розвідувальне судно зв’язку. Цей новітній корабель, який входить до складу чорноморського флоту росії, може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Він був спущений на воду лише у 2017 році.

Нагадаємо, вранці 24 травня невстановлені «морські дрони» атакували новітній розвідувальний корабель «Іван Хурс». Сталося це за 74 км на північ від протоки Босфор. Судно атакували відразу три дрони, тип яких не називався.

Згодом у міністерстві оборони рф хвалькувато заявили, що «атака була відбита». При цьому відомство країни-агресора показало ймовірне відео знищення лише одного безпілотного катера.