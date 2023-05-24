Російські корабель «Иван Хурс» міг бути атакований морськими дронами, фото: Defense Express

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Розвідувальний корабель чорноморського флоту рф «Иван Хурс» сьогодні, 24 травня, зранку близько 05.30 був атакований невстановленими «морськими дронами» за 74 км на північ від Босфорської протоки.

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Відповідну інформацію у соцмережах поширили російські «воєнкори», які здійснюють інформаційний супровід російської агресії, офіційного підтвердження з боку рф наразі немає, повідомляє видання Defense Express.

Зазначається, що корабель атакували відразу три дрони, тип яких не називається. Також стверджується, що «атака була відбита», а за «попередніми даними, корабель не зазнав ушкоджень».

«Иван Хурс» — розвідувальний корабель проекту 18280, є унікальним для чорноморського флоту рф та одним з двох взагалі на всіх флотах рашистів. Він був спущений на воду лише у 2017 році та введений у склад у 2018 році.

Корабель оснащений комплексами радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, а також системами зв’язку для забезпечення управління флотом. Декларується, що він призначений для стеження за комплексами протиракетної оборони, а точний склад апаратури не розголошується.

На озброєнні в «Ивана Хурса», оскільки це розвідувальний корабель, є декілька тумбових кулеметних установок МТПУ для 14,5-мм КПВТ та декілька ПЗРК. Екіпаж становить 120 осіб.

Джерело: Defense Express