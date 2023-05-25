Армения и Азербайджан. Фото:

https://racurs.ua/n183426-armeniya-i-azerbaydjan-dogovorilis-o-vzaimnom-priznanii-territorialnoy-celostnosti.html

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Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного.

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Про це 25 травня заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. А президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Баку не має територіальних претензій до Єревану. Про це передають російські пропагандистські ресурси ТАСС та РІА «Новости».

За словами Алієва, існує можливість виходу на мирну угоду Вірменії та Азербайджану, враховуючи, що вірменська сторона визнала Карабах азербайджанською територією.

А Пашинян додав, що його уряд готовий розблокувати всі транспортні та економічні комунікації у регіоні за умови збереження суверенітету та юрисдикції тих країн, територією яких вони проходять.

Нагадаємо, у серпні 2022 року росія передала Азербайджану Лачинський коридор, який зʼєднує Нагірний Карабах із Вірменією. Цей коридор — єдина дорога, яка сполучає невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.

Джерело: ТАСС, РІА «Новости»