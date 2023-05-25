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Ракурс
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото:

Залужный развенчал российскую ложь о своем «ранении» (ВИДЕО)

25 мая 2023, 18:48
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з’явився на новому відео у четвер, 25 травня.


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Генерал на відео подякував українцям і пообіцяв, що Україна обов’язково переможе. Відео з ним у мережі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, щоб підтвердити, що російська пропаганда поширює фейки про стан здоров’я Залужного.

Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги, — зазначив Штефан.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки раніше поінформував, що російська федерація запустила фейки про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «був поранений» у Херсонській області на початку травня.

Після цього фейки росіян спершу спростувала заступник міністра оборони Ганна Маляр, а згодом і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Источник: Ракурс


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