росія передала Азербайджану коридор, який зʼєднує Карабах з Вірменією

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росія передала Азербайджану Лачинський коридор, який зʼєднує Нагірний Карабах із Вірменією. Мешканців міста Лачин та навколишніх сіл Забух і Сус, розташованих уздовж Лачинського коридору.

Цей коридор — єдина дорога, яка сполучає невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією. Його передача — частина домовленостей між Азербайджаном і Вірменією за посередництва росії після війни восени 2020 року. Про це пише азербайджанське видання APA.

Азербайджанська влада наголошує, що вірмени повинні покинути населені пункти вздовж Лачинського коридору, оскільки вони мешкають там «незаконно». Водночас Єреван обіцяє переселенцям тимчасове житло. Нині так звані «російські миротворці» розбирають свої блокпости та переносять їх на іншу дорогу. Азербайджанці вже відкрили нову дорогу для сполучення між Вірменією та Нагірним Карабахом, яка проходитиме в обхід міста Лачин (Бердзор). Це місто із коридором контролювали російські військові.

Нагадаємо, у 2020 році Єреван і Баку мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору. Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, вимагав від Вірменії зробити те саме, а від росії — вплинути на Єреван і вивести своїх «миротворців». Зрештою це спричинилося до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.