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Ракурс
Российский корабль «Иван Хурс». Фото:

Российский корабль «Иван Хурс» получил повреждения — СМИ

25 мая 2023, 20:19
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Російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» зазнав ушкоджень внаслідок атаки надводних безпілотників в акваторії Чорного моря.


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Сьогодні, 25 травня, неофіційний канал українських військових «Оперативний ЗСУ» поширив відео того, як морський дрон врізається у корабель «Іван Хурс» чорноморського флоту росії. Ворожий корабель не затонув, але влучання було. У судна є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують корабель. Про це повідомляє «Українська правда» із повідомленням на співрозмовника у військових колах.

Джерело УП підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки, — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 25 травня у мережі з’явилося відео атаки надводного безпілотника на російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» у Чорному морі. На кадрах можна побачити, як один морський дрон підбив російське судно.

Раніше у міністерстві оборони рф хвалькувато заявили, що «атака була відбита» й показали ймовірне відео знищення лише одного безпілотного катера.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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