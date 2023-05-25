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Російський корабель «Іван Хурс». Фото:
Російський корабель «Іван Хурс» зазнав ушкоджень — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n183428-rosiyskyy-korabel-ivan-hurs-zaznav-ushkodjen-zmi.htmlРакурс
Російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» зазнав ушкоджень внаслідок атаки надводних безпілотників в акваторії Чорного моря.
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Сьогодні, 25 травня, неофіційний канал українських військових «Оперативний ЗСУ» поширив відео того, як морський дрон врізається у корабель «Іван Хурс» чорноморського флоту росії. Ворожий корабель не затонув, але влучання було. У судна є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують корабель. Про це повідомляє «Українська правда» із повідомленням на співрозмовника у військових колах.
Джерело УП підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки, — йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, 25 травня у мережі з’явилося відео атаки надводного безпілотника на російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» у Чорному морі. На кадрах можна побачити, як один морський дрон підбив російське судно.
Раніше у міністерстві оборони рф хвалькувато заявили, що «атака була відбита» й показали ймовірне відео знищення лише одного безпілотного катера.
Джерело: «Українська правда»
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