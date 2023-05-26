В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. Фото: dtp.kiev.ua

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Ракурс

П’яний суддя в Києві став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

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У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії. Сталася автопригода близько опівночі, коли служитель Феміди на автомобілі «Лексус» рухався по проспекту Берестейському. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що суддя був напідпитку. Винуватця смертельної аварії вже затримали правоохоронці.

У Державному бюро розслідувань заявили, що суддя відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Зараз вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286−1 КК України), — наголосили в ДБР.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня народний артист України Остап Ступка влаштував у нетверезому стані ДТП у Голосіївському районі столиці. Внаслідок ДТП постраждав водій машини, в яку врізався джип актора.

Джерело: «Українська правда»