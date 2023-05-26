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Япония расширила санкции против рф. Фото: ОПУ
Япония ввела новые санкции против россиян и компаний агрессораhttps://racurs.ua/n183442-yaponiya-vvela-novye-sankcii-protiv-rossiyan-i-kompaniy-agressora.htmlРакурс
Японії оголосила про новий пакет санкцій проти російської федерації.
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До санаційного списку потрапили 17 осіб та 78 компаній із рф, а також семеро громадян України, які сприяють росіянам в окупації. Також введено заборону на надання будівельних та інженерних послуг для росії та розширила перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази рф. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Японії.
Зазначається, що під санкційні обмеження потрапила низка російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів «Урал», «Комсомольськ-на-Амурі» та «Іркутськ». Також під санкціями — конструкторське бюро машинобудування із Коломни, НВП «Пульсар», група «ГАЗ», торговий дім «РОСЕЛ», Державний ракетний центр ім. Макєєва та інші організації.
Крім того, санкції запроваджено проти російського Фонду національного добробуту та Фонду захисту національних цінностей, кошти яких використовуються для фінансування війни проти України.
Нагадаємо, 20 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 11-й пакет санкцій стосується понад 90 іноземних компаній, які допомагають російській владі.
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