Нові санкції ЄС проти рф зачеплять 90 компаній, Брюссель розробляє пакет допомоги Україні на кілька років

https://racurs.ua/ua/n183257-novi-sankciyi-proty-rf-zacheplyat-90-kompaniy-yaki-dopomogaut-kremlu-ies-rozroblyaie.html

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Новий пакет санкцій ЄС проти росії стосується понад 90 іноземних компаній.

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Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF заявила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку росії.

І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни, — зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, із-поміж цих компаній «близько восьми» зареєстровані в Китаї.

Як відомо, в межах проєкту наступного, 11 пакета санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.

ЄС планує розробити для України багаторічний макрофінансовий пакет. Про це у Японії сказав голова Євроради Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Євросоюз має намір розробити новий пакет фінансової допомоги після 2023 року.

Цей пакет «відобразить довгострокові зобов’язання ЄС щодо допомоги Україні». Водночас, запевнив представник ЄС, військова допомога буде збільшена, включно з доставкою боєприпасів і створенням коаліції щодо постачання бойових літаків.