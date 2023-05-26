Судья совершил смертельное ДТП в Киеве. Фото: ГБР

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Подробиці смертельної аварії з суддею у Києві дізналися українські журналісти.

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Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП на блокпості при заїзді у Київ збоку Житомира на початку комендантської години. Він збив нацгвардійця, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Про це 26 травня повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в Національній гвардії.

Очевидці резонансної автопригоди стверджують, що служитель Феміди перебував у стані алкогольного сп’яніння. Журналісти Bihus.Info зазначають, що в салоні суддівської машини була пляшка. Це видно на одному з відео, знятому після аварії.

Зазначається, що після повідомленні про смерть бійця НГУ суддя почав заперечувати, що він був за кермом. Медіа зазначають, що Тандир намагається хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні.

«РБК-Україна» зазначає, що 23-річний нацгвардієць, якого на смерть збив суддя, виховував трьох дітей, а його батько зараз воює у складі Збройних сил України на Донбасі. Наразі його дружина з дітьми та мама перебувають за кордоном. Ім’я загиблого військового поки не називають.

Нагадаємо, в Державному бюро розслідувань повідомили, що суддя одного з судів Київської області за кермом автомобіля «Лексус», рухаючись по проспекту Берестейському, збив на блокпосту 23-річного бійця Національної гвардії. Постраждалий помер на місці від травм.

ЗМІ повідомили, що винуватець ДТП — голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Джерела: Bihus.Info, «РБК-Україна», «Суспільне»