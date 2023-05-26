Оккупанты в Крыму создают военизированные подразделения. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n183448-okkupanty-v-krymu-sozdali-voenizirovannye-podrazdeleniya-kazakov-britanskaya-razvedka.html

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Окупаційна влада Криму почала створювати воєнізовані підрозділи, бо не впевнена, що армія рф зможе захистити півострів.

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Упродовж останніх 20 років росія зіткнулась зі збільшенням кількості воєнізованих груп зі своїх регулярних збройних сил. Проте ця «парамілітаризація» різко прискорилася після вторгнення рф в Україну і є особливо важливою на Кримському півострові. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке опублікували в Twitter.

Британці зазначають, що глава окупаційного уряду Криму сергій аксьонов створив кілька місцевих підрозділів, які часто заявляють про приналежність до так званих козаків. Більшість з цих бойовиків отримали певний напівофіційний статус резервних підрозділів зс рф.

аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, напевно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів, — наголошують у британській розвідці.

Також зазначається, що основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокується за межами півострова та зазнає значних втрат.

Нагадаємо, російські військові вербувальники почали набирати на війну в Україну робітників-мігрантів із Центральної Азії. А в імміграційних службах рф співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно також намагаються завербувати мігрантів.