У росії вже вербують робітників-мігрантів на війну в Україні. Фото:

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Нову хвилю обов’язкової мобілізації намагається відстрочити російська диктатура.

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Для цього військові вербувальники націлюються на робітників-мігрантів із Центральної Азії в росії для війни проти України. Вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів. Про це 8 травня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

За інформацією радіо «Вільна Європа», вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі 2 тис. 390 дол. та обіцяли потенційним окупантам зарплату до 4 тис. 160 дол. на місяць. Крім того, мігрантам, які погодяться їхати на війну, пропонували прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років.

Британська розвідка стверджує, що висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких трудящих-мігрантів реєструватися новобранцями. У Лондоні вважають, що цих «бійців» швидше за все відправляють на передову, де рівень втрат надзвичайно високий.

Вербовкою мігрантів російське міністерство оборони намагається виконати поставлене завдання щодо залучення 400 тис. «добровольців» для війни. Таким чином москва зможе на довший час відстрочити будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву заявляли, що росіяни можуть використати «евакуації» жителів окупованих територій України для мобілізації чоловіків призовного віку.