ДТП в Киеве с участием судьи – что известно

https://racurs.ua/n183454-dtp-v-kieve-s-uchastiem-sudi-chto-izvestno.html

Ракурс

23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, якого у ніч проти 26 травня збив голова Макарівського суду Олексій Тандир, разом із дружиною виховував трьох дітей: дворічну спільну доньку та двох дітей від попереднього шлюбу дружини (зараз вони перебувають за кордоном).

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Вадим був родом із Тального на Черкащині, проходив строкову службу — спершу в Черкасах, а потім його перевели до Києва.

Батько Вадима воює на Бахмутському напрямку в лавах ЗСУ, брат — також на фронті, пише «Новинарня».

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Тандир збив нацгвардійця на блокпосту

Про трагедію повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Близько півночі Тандир на автомобілі «Лексус» рухався по проспекту Берестейському і насмерть збив 23-річного військовослужбовця НГУ.

Суддя перебував (за візуальними ознаками) у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

Чи був суддя п’яний під час резонансного ДТП у Києві — наразі невідомо. ЗМІ пишуть, що тепер суддя нібито намагається хитрощами затягнути слідство та робить спроби уникнути тесту на алкоголь в крові. Тандиру ще навіть не повідомили про підозру.

Тандир у 2021 році допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за «п'яну» ДТП. Тоді Усатов, також у нетверезому стані, спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто, повідомила фундація DEJURE.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя тоді тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, але у діях судді Тандира порушень не знайшла. Той не поніс жодного покарання.