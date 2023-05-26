ДТП у Києві за участі судді - що відомо

https://racurs.ua/ua/n183454-dtp-u-kyievi-za-uchasti-suddi-scho-vidomo.html

Ракурс

23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, якого у ніч проти 26 травня збив голова Макарівського суду Олексій Тандир, разом із дружиною виховував трьох дітей: дворічну спільну доньку та двох дітей від попереднього шлюбу дружини (зараз вони перебувають за кордоном).

.

Вадим був родом із Тального на Черкащині, проходив строкову службу — спершу в Черкасах, а потім його перевели до Києва.

Батько Вадима воює на Бахмутському напрямку в лавах ЗСУ, брат — також на фронті, пише «Новинарня».

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Тандир збив нацгвардійця на блокпосту

Про трагедію повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Близько півночі Тандир на автомобілі «Лексус» рухався по проспекту Берестейському і насмерть збив 23-річного військовослужбовця НГУ.

Суддя перебував (за візуальними ознаками) у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

Чи був суддя п’яний під час резонансного ДТП у Києві — наразі невідомо. ЗМІ пишуть, що тепер суддя нібито намагається хитрощами затягнути слідство та робить спроби уникнути тесту на алкоголь в крові. Тандиру ще навіть не повідомили про підозру.

Тандир у 2021 році допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за «п'яну» ДТП. Тоді Усатов, також у нетверезому стані, спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто, повідомила фундація DEJURE.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя тоді тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, але у діях судді Тандира порушень не знайшла. Той не поніс жодного покарання.

Серед водіїв, яких не вдалося притягнути до відповідальності за ст. 130 КУпАП, чимало суддів. На жаль, часто без належного суспільного резонансу кермування напідпитку сходить їм з рук. Після цього вони продовжують вершити правосуддя та навіть ідуть у почесну відставку, отримуючи з грошей платників податків непогане довічне утримання. І от ми зараз тут: суддя Тандир долучався до відмазування суддів за водіння напідпитку, а тепер і сам збив людину насмерть. Чи знайдеться суддя, який допоможе йому уникнути відповідальності? — цікавиться Фундація DEJURE.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на те, що суддя збив нацгвардійця. Клименко зауважив, що той неодмінно має понести справедливе покарання.

Тим часом у прокуратурі повідомили, що в Тандира примусово братимуть аналізи, оскільки він відмовлявся це робити добровільно, хоча мав ознаки сп’яніння. Bihus.Info пише, що той намагається хитрощами затягнути слідство, а коли дізнався, що нацгвардієць помер — то почав заперечувати, що це він був за кермом, і розповідав про водія, який нібито втік.