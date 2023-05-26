В Европарламенте планируют забанить председательство Венгрии в ЕС

https://racurs.ua/n183458-v-evroparlamente-planiruut-zabanit-predsedatelstvo-vengrii-v-es.html

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Численні порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її непридатною для головування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році.

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Резолюцію такого змісту наступного тижня планують ухвалити депутати Європарламенту, — повідомляє видання Euractiv.

У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту в тому, що їм «не подобається миротворча позиція Угорщини і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт». Ковач мав на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення росії в Україну, через яку Будапешт часто гальмував санкції проти росії та виступав проти військової та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, серед останніх суперечливих та скандальних заяв прем'єра Угорщини Віктора Орбана — його слова про те, що Україна нібито не може виграти цю війну. Міністри оборони ЄС «не погоджуються» з цією думкою, заявив у відповідь голова дипломатії Європейського союзу Боррель. Орбан також додав, що неважливо хто до кого вдерся, а перемоги не може бути «для бідних українців на полі бою». Спікер МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи ці слова, написав, що «у Кремлі мають радіти» таким заявам. Ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз, — написав Ніколенко. Водночас 25 травня стало відомо, що Європейська комісія дозволила «Росатому» завершити розширення атомної електростанції в Угорщині.