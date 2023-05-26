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У Європарламенті планують забанити головування Угорщини в ЄС
У Європарламенті планують забанити головування Угорщини в ЄСhttps://racurs.ua/ua/n183458-u-ievroparlamenti-planuut-zabanyty-golovuvannya-ugorschyny-v-ies.htmlРакурс
Численні порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її непридатною для головування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році.
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Резолюцію такого змісту наступного тижня планують ухвалити депутати Європарламенту, — повідомляє видання Euractiv.
У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту в тому, що їм «не подобається миротворча позиція Угорщини і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт». Ковач мав на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення росії в Україну, через яку Будапешт часто гальмував санкції проти росії та виступав проти військової та гуманітарної допомоги Україні.
Нагадаємо, серед останніх суперечливих та скандальних заяв прем'єра Угорщини Віктора Орбана — його слова про те, що Україна нібито не може виграти цю війну.
Міністри оборони ЄС «не погоджуються» з цією думкою, заявив у відповідь голова дипломатії Європейського союзу Боррель.
Орбан також додав, що неважливо хто до кого вдерся, а перемоги не може бути «для бідних українців на полі бою». Спікер МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи ці слова, написав, що «у Кремлі мають радіти» таким заявам.
Ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз, — написав Ніколенко.
Водночас 25 травня стало відомо, що Європейська комісія дозволила «Росатому» завершити розширення атомної електростанції в Угорщині.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Проект «Парш-2» — розбудова нових блоків на єдиній угорській атомній електростанції «Пакш». Договори були укладені ще дев’ять років тому. Зараз виникла потреба змінити деякі технічні та правові умови. За європейським законодавством, їх мала затвердити Єврокомісія.
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