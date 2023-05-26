Легіон «Свобода росії» опублікував відео рейду в Бєлгородську область

https://racurs.ua/ua/n183457-legion-svoboda-rosiyi-opublikuvav-video-reydu-v-bielgorodsku-oblast.html

Ракурс

Легіон «Свобода росії» опублікував відео своєї операції під час рейду в Бєлгородську область. На кадрах можна бачити знищення російської техніки і піхоти.

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Легіон акцентує на тому, що російські військові намагалися ховатися в домівках місцевих, які евакуювалися.

Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати зс рф панічно ховалися у посадках і під парканами. На відео є кадри переховування мотострілецької роти у закинутих будинках місцевих мешканців. Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же — знищена й пошкоджена техніка, яка більше не поїде по російських дорогах руйнувати українські міста, — розповідають у легіоні.

Командир легіону заявив, що бійцям підрозділу вдалося взяти в полон кількох співробітників ФСБ.

Повідомляється, що під час диверсії в Білгородській області 22 травня підрозділи російських добровольців втратили двох людей убитими та 10 пораненими.

На відео видно, як військовослужбовці (як стверджується, підрозділи російської армії) ховаються в житловому будинку, по якому завдають ударів.