СБУ пояснила наявність російського паспорта у батька нового заступника Малюка

https://racurs.ua/ua/n183456-sbu-poyasnyla-nayavnist-rosiyskogo-pasporta-u-batka-i-brata-novogo-zastupnyka-maluka.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) 26 травня пояснила наявність російського паспорта у батька нового заступника голови відомства.

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На інформаційних платформах СБУ з’явився коментар прес-служби СБ України щодо призначення на посаду заступника голови СБУ Сергія Наумюка. Це сталося після того, як «Схеми» повідомили, що батько і брат Наумюка отримали російські паспорти після окупації Луганська у 2014 році.

Це підтверджує витяг з автоматизованої системи «роспаспорт». Документ не був анульований, адже він відсутній у переліку недійсних паспортів на сайті МВС росії.

Як пояснили у СБУ, після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства, а уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд відповідних заяв.

Зараз батько та брат Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства рф. Вони виступають проти дій росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні.

У СБУ розповіли, що перед призначенням на посаду заступника Голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. У тому числі ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів.

Про наявність у його батька та брата паспортів російської федерації Наумюк повідомляв раніше.

«Ракурс» повідомляв, що Володимир Зеленський призначив Наумюка заступником голови СБУ. Він — екс-кандидат на посаду директора НАБУ.

Наумюк в автобіографії вказував, що працював у НАБУ, з червня 2016 року очолював Четвертий підрозділ детективів відповідного Головного підрозділу. Як виявив проєкт Радіо Свобода «Схеми», його батько — Анатолій Наумюк — ймовірно, має російський паспорт. «Радіо Свобода» Сергій тоді на питання про наявність громадянства рф відповів так: «наскільки мені відомо, ні».