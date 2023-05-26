Ракурсhttps://racurs.ua/
Резніков обкатав український всюдихід «Богун»
Резніков обкатав український всюдихід «Богун» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183455-reznikov-obkatav-ukrayinskyy-vsudyhid-bogun-video.htmlРакурс
Міністр оборони Олексій Резніков «обкатав» український всюдихід «Богун».
.
Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю).
Міністр написав у своїх соцмережах, що два таких всюдиходи вже воюють у різних підрозділах.
Спеціально для десантників і штурмовиків зроблено «Богун» типу «кабріолет», де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину.
Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях.
Є навіть версія медичного евакуатора. Ба більше, є вже й заявки від окремих командувачів, — зазначив міністр.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...