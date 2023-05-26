Резніков обкатав український всюдихід «Богун»

https://racurs.ua/ua/n183455-reznikov-obkatav-ukrayinskyy-vsudyhid-bogun-video.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков «обкатав» український всюдихід «Богун».

.

Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю).

Міністр написав у своїх соцмережах, що два таких всюдиходи вже воюють у різних підрозділах.

Спеціально для десантників і штурмовиків зроблено «Богун» типу «кабріолет», де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину.

Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях.