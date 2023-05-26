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Ракурс
Резников обкатал украинский вездеход "Богун"

Резников обкатал украинский вездеход «Богун» (ВИДЕО)

26 мая 2023, 16:58
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Міністр оборони Олексій Резніков «обкатав» український всюдихід «Богун».


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Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю).

Міністр написав у своїх соцмережах, що два таких всюдиходи вже воюють у різних підрозділах.

Спеціально для десантників і штурмовиків зроблено «Богун» типу «кабріолет», де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину.

Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях.

Є навіть версія медичного евакуатора. Ба більше, є вже й заявки від окремих командувачів, — зазначив міністр.

Источник: Ракурс


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