Ракурсhttps://racurs.ua/
Резников обкатал украинский вездеход "Богун"
Резников обкатал украинский вездеход «Богун» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183455-reznikov-obkatal-ukrainskiy-vezdehod-bogun-video.htmlРакурс
Міністр оборони Олексій Резніков «обкатав» український всюдихід «Богун».
.
Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю).
Міністр написав у своїх соцмережах, що два таких всюдиходи вже воюють у різних підрозділах.
Спеціально для десантників і штурмовиків зроблено «Богун» типу «кабріолет», де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину.
Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях.
Є навіть версія медичного евакуатора. Ба більше, є вже й заявки від окремих командувачів, — зазначив міністр.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...