Президент перетасував кадри СБУ

Сергій Наумюк призначений заступником голови СБУ

https://racurs.ua/ua/n183412-prezydent-peretasuvav-kadry-sbu.html

Ракурс

Кадрові перестановки сталися в Службі безпеки України (СБУ).

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Президент Володимир Зеленський 25 травня підписав два кадрові укази щодо Служби безпеки України.

Указом № 298/2023 Сергій Наумюк призначений заступником голови СБУ.

Донедавна він був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, цієї зими претендував на посаду голови НАБУ на конкурсі. Працював також в СБУ.

«Новинарня» нагадує, що батьки Наумюка, який народився в Луганську, у 2015 році отримали паспорти росії, а брат переїхав працювати до Москви в банку. Але зараз брат і батьки вже в США і нібито подали заяви на відмову від російського громадянства.

Крім того, Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Нагадаємо, на початку травня у Хмельницькому пролунали потужні вибухи. Деякі волонтери повідомляли тоді, що буцімто постраждав склад боєприпасів.