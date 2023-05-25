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Ракурс
Сергей Наумюк назначен заместителем главы СБУ

Президент перетасовал кадры СБУ

25 мая 2023, 13:10
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Кадрові перестановки сталися в Службі безпеки України (СБУ).


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Президент Володимир Зеленський 25 травня підписав два кадрові укази щодо Служби безпеки України.

Указом № 298/2023 Сергій Наумюк призначений заступником голови СБУ.

Сергій Наумюк, новий заступник голови СБУ

Донедавна він був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, цієї зими претендував на посаду голови НАБУ на конкурсі. Працював також в СБУ.

«Новинарня» нагадує, що батьки Наумюка, який народився в Луганську, у 2015 році отримали паспорти росії, а брат переїхав працювати до Москви в банку. Але зараз брат і батьки вже в США і нібито подали заяви на відмову від російського громадянства.

Крім того, Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Тарас Цюцюра

Нагадаємо, на початку травня у Хмельницькому пролунали потужні вибухи. Деякі волонтери повідомляли тоді, що буцімто постраждав склад боєприпасів.

Источник: Ракурс


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