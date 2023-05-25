Президент перетасовал кадры СБУ

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Сергей Наумюк назначен заместителем главы СБУ
Президент перетасовал кадры СБУhttps://racurs.ua/n183412-prezident-peretasoval-kadry-sbu.htmlРакурс
Кадрові перестановки сталися в Службі безпеки України (СБУ).
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Президент Володимир Зеленський 25 травня підписав два кадрові укази щодо Служби безпеки України.
Указом № 298/2023 Сергій Наумюк призначений заступником голови СБУ.
Донедавна він був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, цієї зими претендував на посаду голови НАБУ на конкурсі. Працював також в СБУ.
«Новинарня» нагадує, що батьки Наумюка, який народився в Луганську, у 2015 році отримали паспорти росії, а брат переїхав працювати до Москви в банку. Але зараз брат і батьки вже в США і нібито подали заяви на відмову від російського громадянства.
Крім того, Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Відповідний указ з’явився на сайті президента.
Нагадаємо, на початку травня у Хмельницькому пролунали потужні вибухи. Деякі волонтери повідомляли тоді, що буцімто постраждав склад боєприпасів.
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