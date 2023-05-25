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Ракурс
Танк Challenger 2 грызет "зубы дракона" на украинском полигоне

Танк Challenger 2 грызет «зубы дракона» на украинском полигоне (ВИДЕО)

25 мая 2023, 12:57
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Британський танк Challenger 2 на полігоні долає перешкоду у вигляді «зубів дракона», якими рф захищає свої лінії оборони. Для цього до танка спереду приєднали щось на кшталт ковша.


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Відповідне відео 25 травня публікують у соцмережах. Танк Challenger 2 на тренувальному полігоні долає траншеї та «зуби дракона».

Такі укріплення з осені 2022 року масово встановлює рф вздовж ліній бойового зіткнення — для протидії просуванню техніки.

12 травня Міноборони Великої Британії підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Challenger 2. Про це повідомив державний секретар з питань оборони Бен Воллес під час виступу у парламенті.

Источник: Ракурс


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