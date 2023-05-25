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Танк Challenger 2 грызет "зубы дракона" на украинском полигоне
Танк Challenger 2 грызет «зубы дракона» на украинском полигоне (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183411-tank-challenger-2-gryzet-zuby-drakona-na-ukrainskom-poligone-video.htmlРакурс
Британський танк Challenger 2 на полігоні долає перешкоду у вигляді «зубів дракона», якими рф захищає свої лінії оборони. Для цього до танка спереду приєднали щось на кшталт ковша.
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Відповідне відео 25 травня публікують у соцмережах. Танк Challenger 2 на тренувальному полігоні долає траншеї та «зуби дракона».
Такі укріплення з осені 2022 року масово встановлює рф вздовж ліній бойового зіткнення — для протидії просуванню техніки.
12 травня Міноборони Великої Британії підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Challenger 2. Про це повідомив державний секретар з питань оборони Бен Воллес під час виступу у парламенті.
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