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Ракурс
Танк Challenger 2 гризе "зуби дракона" на українському полігоні

Танк Challenger 2 гризе «зуби дракона» на українському полігоні (ВІДЕО)

25 тра 2023, 12:57
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Британський танк Challenger 2 на полігоні долає перешкоду у вигляді «зубів дракона», якими рф захищає свої лінії оборони. Для цього до танка спереду приєднали щось на кшталт ковша.


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Відповідне відео 25 травня публікують у соцмережах. Танк Challenger 2 на тренувальному полігоні долає траншеї та «зуби дракона».

Такі укріплення з осені 2022 року масово встановлює рф вздовж ліній бойового зіткнення — для протидії просуванню техніки.

12 травня Міноборони Великої Британії підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Challenger 2. Про це повідомив державний секретар з питань оборони Бен Воллес під час виступу у парламенті.

Джерело: Ракурс


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