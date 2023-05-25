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ПЦУ проситиме владу перенести День захисників і захисниць України
ПЦУ проситиме владу перенести День захисників і захисниць Україниhttps://racurs.ua/ua/n183410-pcu-prosytyme-vladu-perenesty-den-zahysnykiv-i-zahysnyc-ukrayiny.htmlРакурс
Православна церква України (ПЦУ) проситиме державні органи перенести День захисників і захисниць України, яке відзначають 14 жовтня, на 1 жовтня.
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Історично свято повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.
Нагадаємо, що ПЦУ відтепер відзначатиме Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Зміняться також дати інших свят: Покрова на 1 жовтня, Водохреще на 6 січня і Миколая на 6 грудня. Але це не стосуватиметься Великодня та Трійці.
Таке рішення Православна церква України ухвалила 24 травня на архієрейському соборі в Києві. Проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.
Формально потім перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили ВВС настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене, з 1 вересня буде перехід. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.
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