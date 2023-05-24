Православна церква України переходить на новий календар, фото: Митрополит Епіфаній

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Православна Церква України (ПЦУ) підтримала перехід на новоюліанський календар, який фактично співпадає з григоріанським.

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Відповідне рішення сьогодні, 24 травня, підтримали під час засідання архієрейського собору в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври, в якому взяли участь понад 50 архієреїв, повідомляє «BBC Україна».

Проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.

Перехід відбудеться з 1 вересня. Таким чином, дати низки свят змістяться на 13 днів — Різдво ПЦУ тепер відзначатиме 25 грудня, Водохреще — 6 січня, а Миколая 6 грудня. Крім того, свято Покрови, з яким було пов’язане обрання дати відзначення Дня захисника України, переноситься з 14 на 1 жовтня.

Водночас зміни у календарі не стосуватимуться Великодня та Трійці.

Формально перехід на новий календар ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили очільник ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, це питання вже вирішене і з 1 вересня перехід відбудеться.

Раніше перейти на новий календар також вирішила Українська Греко-Католицька церква.

Джерело: «BBC Україна»