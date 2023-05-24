ПЦУ планує перейти на новий календар

Православна церква України планує перейти на новий календар

https://racurs.ua/ua/n183366-pcu-planuie-pereyty-na-novyy-kalendar.html

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Православна церква України (ПЦУ) — найпопулярніша релігійна організація країни — планує повністю перейти на новий календар.

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Сьогодні, 24 травня, відбудеться Архієрейський собор ПЦУ, де порушать відповідне питання. Про це в ефірі національного телемарафону розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

Перехід планується з юліанського на новоюліанський календар, який фактично збігається з григоріанським і ним на сьогодні вже користується більшість православних церков світу.

Це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою — священниками, вірянами, — розповів він.

Митрополит переконаний, що рішення про перехід буде ухвалене принаймні більшістю.

Думаю, завтрашнє рішення всього єпископату буде таким само, якщо не одноголосним, то переважною більшістю буде прийнято рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар, — зазначив він.

Митрополит зазначив, що це рішення буде не обов’язковим для всіх, добровільним — щоб не спровокувати конфронтації й розколу всередині церкви, як це раніше виникло з аналогічного питання у Греції.

По бажанню, примусового якогось нав’язування не буде. Які парафії забажають звершувати богослужіння або вшановувати ті чи інші свята за старим стилем, вони матимуть таку можливість, — зазначив він. — Швидше за все буде два календарі, які друкуватимуться видавничим відділом ПЦУ, щоб не створювати якоїсь конфронтації.

Олександр також наголосив на ще одному питанні, яке піднімає календарна реформа — прив’язка до церковних свят певних свят державних, таких як:

День державності 28 липня (у День пам’яті святого князя Володимира та День спомину хрещення Русі);

День захисника Вітчизни (пов'язано зі Святом Покрови 14 жовтня).

Через календарну реформу ці свята мають бути зсунуті на 13 днів. За оцінками Олександра, Архієрейський собор ПЦУ прийме відповідне звернення до керівництва держави.

Раніше про рішення провести календарну реформу також повідомила Українська греко-католицька церква. Перехід УГКЦ на новий календар має відбутися з 1 вересня — з початком нового церковного року. Таку ж модель календарної реформи розглядає і ПЦУ.