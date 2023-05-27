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Национальный регулятор предложил Кабмину с 1 июня вдвое увеличить тариф на свет
Национальный регулятор предложил Кабмину с 1 июня вдвое увеличить тариф на светhttps://racurs.ua/n183476-nacionalnyy-regulyator-predlojil-kabminu-s-1-iunya-vdvoe-uvelichit-tarif-na-svet.htmlРакурс
25 травня за головування президента Зеленського відбулося засідання Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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Українські ЗМІ пишуть, що було попередньо погоджено тариф 2,88 грн/кВт-год.
Ціна має бути єдиною для усіх побутових споживачів, не диверсифікованою за обсягами споживання.
Зараз споживачі, які використовують до 250 кВт-год на місяць, платять 1,44 гривні за кіловат, ті, які використовують більше, — 1,68 грн.
У рамках ухваленого того ж дня сценарію, після пропозиції НКРЕКП підняти тариф до 2,88 грн, має з’явитися пропозиція знизити ціну. «Дзеркало тижня» пише, що після публічних дискусій її встановлять на рівні 2,68 грн/кВт-год.
Комунікація з цього приводу доручена міністру енергетики Герману Галущенку.
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