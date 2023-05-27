Глава СБУ раскрыл детали подрыва Крымского моста и атаки на корабли россии в Севастополе

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Успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту рф у Севастопольській бухті в жовтні 2022 року була спланованою спецоперацією СБУ, а Кримський міст, як логістичний шлях російських військ, є законною ціллю для України.

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Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів Дмитру Комарову в фільмі «Рік. За кадром». Він розкрив деталі окремих гучних спецоперацій, котрі провела СБУ під час війни.

Щодо ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його, — зазначив Василь Малюк.

За його словами, СБУ проводила унікальну спецоперацію, що пошкодила російські кораблі, разом із Військово-морськими силами України.

Щодо підриву Кримського мосту, то Малюк вважає, що поки зарано виносити інформацію про деталі спецоперації на широкий загал, аби не надавати ворогу додаткових даних.

Відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, звичаїв і традицій ведення війни, і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов’язані ворогу перерізати, певні такі заходи здійснювалися. Кваліфікують вони (росіяни — прим.) там по-своєму, як теракт. Ув’язнили понад 20 своїх співгромадян, інкримінують кожному з них певну співучасть, — розповів у фільмі голова СБУ.

Малюк додав, що представники західних спецслужб відзначають високий професіоналізм СБУ та багато в чому переймають наш досвід.

Крім того, у своєму інтерв’ю Малюк розповів про внесок СБУ в захист України та майбутню перемогу, деокупацію українських територій, роботу контррозвідки та викриття зрадників і протидію російським спецслужбам.