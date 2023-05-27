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Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы – прилет в районе порта
Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы — прилет в районе портаhttps://racurs.ua/n183481-vo-vremenno-okkupirovannom-berdyanske-razdalis-vzryvy-prilet-v-rayone-porta.htmlРакурс
Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська уранці 27 травня повідомляють, що в місті відбулося влучання в об'єкт поблизу порту.
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Зараз над місцем пожежі кружляє ворожа авіація. За попередніми даними, можливе влучання у полігон російських окупантів.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Це не перші вибухи у Бердянську. 25 травня в окупованому московитами місті також пролунав потужний вибух. У небі можна було спостерігати заграву.
Попередньо прильотів було декілька. Ймовірно, є влучання у ворожі склади. Крім того, влучання могло бути в склад окупантів. Місцеві жителі повідомляють про звуки детонації. Також містом промчали машини швидкої допомоги. Найгучніше було у районах АКЗ (територія «Азовкабель»), Порт, «Азмол» (територія заводу).
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