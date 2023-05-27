У тимчасово окупованому Бердянську щойно пролунали вибухи, фото: Бердянськ Сьогодні

https://racurs.ua/ua/n183481-u-tymchasovo-okupovanomu-berdyansku-prolunaly-vybuhy-prylit-v-rayoni-portu.html

Ракурс

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська уранці 27 травня повідомляють, що в місті відбулося влучання в об'єкт поблизу порту.

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Зараз над місцем пожежі кружляє ворожа авіація. За попередніми даними, можливе влучання у полігон російських окупантів.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Це не перші вибухи у Бердянську. 25 травня в окупованому московитами Бердянську також пролунав потужний вибух. У небі можна було спостерігати заграву.

Попередньо прильотів було декілька. Ймовірно, є влучання у ворожі склади. Крім того, влучання могло бути в склад окупантів. Місцеві жителі повідомляють про звуки детонації. Також містом промчали машини швидкої допомоги. Найгучніше було у районах АКЗ (територія «Азовкабель»), Порт, «Азмол» (територія заводу).