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Предатель Тимощук меняет гражданство
Предатель Тимощук меняет гражданство (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183488-predatel-timoschuk-menyaet-grajdanstvo-video.htmlРакурс
Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який відмовчується про війну росіян і живе та працює у Санкт-Петербурзі, вирішив отримати паспорт Румунії.
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За інформацією Footbal hub, при отриманні паспорта громадянина Румунії Тимощук заявив, що його бабуся народилася у 1929 році в Чернівцях (на той момент місто було у складі цієї держави).
Журналісти поспілкувалися з колишньою дружиною футболіста та його сусідами — всі заявили, що Анатолій не має бабусі-румунки.
Але асистент головного тренера «Зеніта» прислав у румунську міграційну службу пакет документів, у яких екс-волинянин надає родовід і доводить, що він буковинець.
У січні 2023 року РНБО запровадила персональні санкції проти Тимощука на 10 років: заморозили активи, позбавили усіх державних нагород, заборонили в’їзд. Утім, з румунським паспортом Тимощук може заїхати в Україну, адже румунського паспорта немає у базі даних ДПСУ.
До речі, набуття громадянства іншої держави є підставою для позбавлення громадянства України.
Раніше ЗМІ писали, що Тимощук, який не помічає війни рф проти України і працює у тренерському штабі ФК «Зеніт», фінансованого «Газпромом», хоче повернути все, чого позбавила його УАФ після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Колишній волинянин сподівається повернутись в історію українського футболу, через що буде судитись з УАФ у Спортивному арбітражному суді в Лозанні, повідомляв журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.
Досі Тимощук програв у попередніх судах і відтак позбавлений звань та статистики як гравець, що провів за збірну України найбільше матчів. До всього, Україна наклала на нього санкції. Розгляд справи в Лозанні для кожної зі сторін з урахуванням всіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тис. євро.
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