400 украинских танкистов начали осваивать Abrams в Германии

https://racurs.ua/n183491-400-ukrainskih-tankistov-nachali-osvaivat-abrams-v-germanii.html

Ракурс

У Німеччині перші 400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams.

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Про це повідомила New York Times.

Речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн розповів виданню, що приблизно 200 військовослужбовців — це один бронетанковий батальйон — у п’ятницю, 26 травня, почали комбіноване навчання на полігонах у Графенвері і Гоенфельсі у Німеччині.

Ці навчання включають базові солдатські тренування, такі як стрільба і медичні навички. У програмі навчання також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного рівня, які протистоятимуть один одному.

Інші 200 українських військових почали навчатися, як заправляти та обслуговувати танки, сказав полковник Гарн.

Раніше повідомлялося, що спеціально для навчань до Німеччини зі США привезли 30 танків Abrams.

Очікується, що програма навчання триватиме від 10 до 12 тижнів. А вже до осені боєготові танки та екіпажі зможуть дістатися полів битв в Україні.