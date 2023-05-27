Оккупанты продолжают переоборудовать медицинские учреждения под свои нужды, скриншот видео

https://racurs.ua/n183502-mroddom-v-luganske-peredali-vagnerovcam-genshtab.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби.

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Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, стали відомі такі випадки:

окупанти передали луганський пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «вагнер»;

нещодавно до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання.

Крім того, рашисти продовжують незаконно вивозити дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області.