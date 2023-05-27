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Оккупанты продолжают переоборудовать медицинские учреждения под свои нужды, скриншот видео

мРоддом в Луганске передали «вагнеровцам» — Генштаб

27 мая 2023, 20:01
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У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби.


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Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, стали відомі такі випадки:

  • окупанти передали луганський пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «вагнер»;
  • нещодавно до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання.

Крім того, рашисти продовжують незаконно вивозити дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області.

У окремих населених пунктах Щастинського району, окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території російської федерації, — зазначають у Генштабі.

Источник: Ракурс


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