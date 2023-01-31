Рашисты развернули «полевые госпитали» в двух роддомах Луганска

Рашисты развернули «полевые госпитали» в двух роддомах Луганскаhttps://racurs.ua/n179421-rashisty-razvernuli-polevye-gospitali-v-dvuh-roddomah-luganska.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат, у зв’язку з чим почали використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених окупантів.
Так, у Луганську на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. Про це сьогодні, 31 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, захисники України ліквідували вже понад 127 тис. російських окупантів.