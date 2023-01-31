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Ракурс
Росіяни через значні втрати розгорнули додаткові «польові шпиталі» на Луганщині, фото: «Единая россия»

Рашисти розгорнули «польові шпиталі» у двох пологових будинках Луганська

31 січ 2023, 09:23
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Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат, у зв’язку з чим почали використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених окупантів.





Так, у Луганську на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. Про це сьогодні, 31 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, захисники України ліквідували вже понад 127 тис. російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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