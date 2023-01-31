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Триває 342-га друга доба широкомасштабного російського вторгнення в Україну, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ відбили атаки рашистів в районах 13 населених пунктів — Генштаб ЗСУ

31 січ 2023, 08:24
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Захисники України минулої доби відбили атаки російських загарбників в районах 13 населених пунктів — Новоселівського та Білогорівки Луганської області, а також Ямполівки, Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки, Іванівського, Авдіївки, Водяного, Первомайського і Вугледара на Донеччині.





Також українські військові вразили три пункти управління ворога, вісім районів зосередження та два склади боєприпасів рашистів. Про це сьогодні, 31 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ворог, зазнаючи великих втрат, продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, а також веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп’янському та Запорізькому напрямках противник обороняє раніше захоплені рубежі.

Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах білорусі триває підготовка підрозділів противника.

Джерело: Ракурс


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